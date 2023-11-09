Пьяный петербуржец натравил собаку на соседа из-за замечания о громкой музыке

Пьяный петербуржец натравил пса на соседа после замечания из-за громкой музыки

Пьяный житель Санкт-Петербурга натравил бойцовскую собаку на соседа, сделавшего ему замечание из-за слишком громкой музыки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в октябре на Опочинной улице. По предварительным данным, в районе десяти часов вечера к 34-летнему мужчине, который выпивал и слушал музыку у себя дома, постучался сосед. Он попросил сделать музыку потише, и россиянин согласился.

По словам петербуржца, около пяти утра сосед вернулся и между ними возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина дважды ударил соседа кулаком по лицу и скомандовал своему псу атаковать его.

Предварительно, спустя месяц петербуржец признал вину и раскаялся в содеянном, якобы написав явку с повинной. Известно, что ранее мужчина был судим.

До этого в Петербурге собаку натравили на медсестру, которая приехала на вызов к пациентке. Также ранее сообщалось, что в Оренбурге мужчина натравил на пенсионера бойцовского пса из-за сделанного замечания.