Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 13 марта 2023Россия

В Петербурге медсестру выгнали из квартиры пациентки и натравили на нее собаку

78.ru: в Петербурге медсестру выгнали из квартиры пациентки и натравили на нее собаку

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 23-летнюю медсестру выгнали из квартиры пациентки и натравили на нее собаку. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 12 марта. Медсестра приехала на вызов, чтобы сделать укол местной жительнице, но она сообщила, что не хочет проводить процедуру. Тогда девушка попросила ее подписать отказ от инъекций.

По утверждению медсестры, после этого муж пациентки стал агрессивно себя вести и заявил, что его супруга не будет подписывать какие-либо бумаги. Затем он принялся выталкивать девушку из квартиры и схватил ее за шею, а когда медсестра начала отбиваться, россиянин натравил на нее собаку.

Пострадавшая обратилась к медикам, у нее диагностировали повреждение шейного отдела позвоночника и левого плечевого сустава, а также ушиб грудной клетки. По словам супруга медсестры, сейчас девушка находится в подавленном состоянии.

Ранее сообщалось, что москвич избил приехавшего к нему по вызову медика из-за того, что тот не показал ему оригинал паспорта. Сотрудника поликлиники госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на планы США ужесточить санкции
«Одноклассники» запустили новый сервис
Москве спрогнозировали массовое появление одного типа жилья
Появились подробности об улучшении состояния Костомарова
Кинокритик высказалась о лауреатах премии «Оскар-2023»
Южная Корея отказалась проводить Олимпийские игры с КНДР
Россиянкам назвали визуально омолаживающие окрашивания волос
Около 500 человек эвакуировали из московского бизнес-центра
«Луч-5Х» успешно вывели на орбиту
Полицейские на глазах у россиянки взломали дверь и нашли тело ее супруга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.