Пьяный петербуржец устроил заезд по Дворцовой площади на каршеринге

В Петербурге пьяный водитель каршеринга устроил заезд на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина за рулем каршеринга устроил заезд по Дворцовой площади. Об этом сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, пишет 78.ru.

Пьяный петербуржец за рулем Cherry успел сделать несколько кругов вокруг Александрийского столпа, после чего его задержали сотрудники полиции. Мужчина въехал на центральную площадь города с Певческого моста.

В салоне автомобиля находились и пассажиры — друзья водителя, который управлял каршерингом в состоянии алкогольного опьянения. Машину изъяли и доставили на спецстоянку, нарушителя отвезли в полицию.

Ранее, в январе 2023 года, два ребенка и взрослый пострадали после того, как мужчина попытался оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Животное испугалось и сбросило наездника, после чего запряженные лошади побежали в собравшихся на площади людей.