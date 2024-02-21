В СПЧ попросили генпрокурора сообщить о судьбе вывезенной из Петербурга чеченки

Член СПЧ Меркачева попросила генпрокурора сообщить о судьбе чеченки Сулеймановой

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева попросила генпрокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина сообщить о судьбе 26-летней чеченки Седы Сулеймановой, которую вывезли из Санкт-Петербурга на родину. После этого девушка перестала выходить на связь. Комментарий по ситуации правозащитница опубликовала в Telegram-канале.

Меркачева призвала выяснить, что сейчас происходит с исчезнувшей девушкой. Она напомнила, что обращения друзей Сулеймановой в прокуратуру и к следователям в Чечне никаких результатов не принесли.

«Россия — многонациональная страна. Но также Россия — правовое государство, на всей территории которого закон един», — написала член СПЧ, подчеркнув, что важно выяснить местонахождение чеченки.

Свое обращение Меркачева направила Бастрыкину и Краснову несколько дней назад.

В начале февраля появилась информация о том, что с Сулеймановой могли расправиться родственники. Девушка к тому моменту не связывалась со знакомыми и молодым человеком в течение 150 дней.

Сулейманову вернули на родину, заподозрив в краже 150 тысяч рублей. Ее парень Станислав Кудрявцев уверял, что в его отсутствие сотрудники петербургской полиции пришли к ним квартиру, забрали ее и передали чеченским силовикам. Адвокат утверждал, что разговор с чеченкой оборвался после того, как ее довезли до аэропорта Пулково.

После обнародования истории в средствах массовой информации в Чечне с Сулеймановой выпустили видео, в котором говорилось, что девушка находится в нормальном состоянии. Однако в ролике, опубликованном омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым, пользователи заметили у бывшей беглянки синяк на шее, который она прикрывала платком.

В Петербург девушка сбежала из Чечни осенью 2022 года.