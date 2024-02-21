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19:46, 21 февраля 2024Наука и техника

В США испытали ключевые элементы новой американской ракеты Sentinel

TWZ: в США успешно испытали отделяющийся обтекатель и ступени новой МБР Sentinel

Кадр: Global Update / Youtube

Отделяющийся обтекатель новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, которую создают в интересах Пентагона, успешно испытали на базе Военно-морских сил США «Чайна Лейк» в Калифорнии. Об испытаниях ключевых элементов ракеты сообщает The War Zone (TWZ) со ссылкой на компанию Northrop Grumman.

«Это важнейший элемент функционирования ракеты, поскольку этот "кожух" необходимо безопасно отсоединить, прежде чем находящаяся под ним ядерная боеголовка сможет попасть в цель», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе отделения кожух не задел полезную нагрузку. Изделие получило два ракетных двигателя, которые обеспечивают его отделение от верхней части ракеты.

Также в испытательном комплексе стратегических ракет Northrop Grumman в штате Юта испытали верхнюю и нижнюю ступени ракеты. В частности, специалисты проверили, как будут работать нижние ступени ракеты в ходе полета.

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Новыми ракетами планируют заменить устаревшие LGM-30G Minuteman III в 2030-х годах. 400 ракет этого типа размещены в шахтных пусковых установках на территории пяти штатов. Sentinel может получить одну ядерную боеголовку W87-1 в блоке Mk 21A.

В январе издание Defense News писало, что программа новейшей ракеты LGM-35A Sentinel столкнулась с критическим перерасходом средств. Стоимость одной LGM-35A Sentinel выросла со 118 миллионов долларов до 162 миллионов.

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      Даниил Иринин
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