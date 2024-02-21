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19:09, 21 февраля 2024Экономика

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

Эксперт Эрчин: Турции и России необходимо создать свою платежную систему

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России — для этого двум странам необходимо создать собственную платежную систему. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он отметил, что российские туристы также сталкиваются с трудностями в Турции, однако они могут использовать для оплаты наличные средства. Также возможно создать модель через турецкую финансовую систему TROY, чтобы выпущенные в РФ банковские карты работали на территории республики, сказал эксперт.

При этом для бизнеса наилучшим решением станет создание платежной системы двух стран для проведения двусторонних операций, добавил Эрчин. «Ограничение бизнеса с Россией из-за санкций имеет большой отклик в турецком деловом мире, и дискомфорт растет», — заявил обозреватель.

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Ранее Ассоциация банков Турции сообщила, что получила информацию от местных экспортеров о наличии проблем по платежам с Россией. По словам директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера, информацию довели до банков, которые являются членами ассоциации.

Торговлю между Россией и Турцией осложнила угроза вторичных санкций США, направленных против банков. В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.

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