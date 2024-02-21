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16:53, 21 февраля 2024Экономика

Турецкие банки сообщили о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции уведомила о проблемах экспортеров по платежам с Россией
СюжетСанкции против России:

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Ассоциация банков Турции получила информацию от экспортеров о наличии проблем по платежам с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ассоциации от имени директора по корпоративным коммуникациям Джемиля Гюлера. По его словам, информацию довели до банков, которые являются членами ассоциации.

Как сообщалось ранее, торговлю между Россией и Турцией осложняет угроза вторичных санкций США, направленных против банков. В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, в котором говорится, что иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.

Ряд турецких банков уже начали получать предупреждения от Вашингтона по поводу соблюдения ими санкционной политики. В феврале банки Турции стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.

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      Платон Щукин
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