В визите Лаврова в Венесуэлу усмотрели сигнал Западу

Аналитик де Альба: США не сумели подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

США не сумели подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы, даже не смотря на соглашение между Вашингтоном и Каракасом, заключенное в 2023 году. Об этом свидетельствует визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну, ставший своего рода сигналом Западу, таким мнением поделился советник Международной кризисной группы Мариано де Альба, передает CNN.

«Их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил де Альба.

Аналитик подчеркнул, что между государствами с давних пор установились тесные отношения и экономические связи. Более того, Венесуэла и Россия поддерживают позиции друг друга в ООН и вместе выступают против господства Соединенных Штатов в Латинской Америке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу 20 февраля. У него были запланированы переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, венесуэльским коллегой Иваном Хилем, а также исполнительным вице-президентом Делси Родригес.