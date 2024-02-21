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03:26, 21 февраля 2024Мир

В визите Лаврова в Венесуэлу усмотрели сигнал Западу

Аналитик де Альба: США не сумели подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

США не сумели подорвать крепкие отношения России и Венесуэлы, даже не смотря на соглашение между Вашингтоном и Каракасом, заключенное в 2023 году. Об этом свидетельствует визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну, ставший своего рода сигналом Западу, таким мнением поделился советник Международной кризисной группы Мариано де Альба, передает CNN.

«Их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что у нее есть и другие варианты (экономического сотрудничества — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил де Альба.

Аналитик подчеркнул, что между государствами с давних пор установились тесные отношения и экономические связи. Более того, Венесуэла и Россия поддерживают позиции друг друга в ООН и вместе выступают против господства Соединенных Штатов в Латинской Америке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу 20 февраля. У него были запланированы переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, венесуэльским коллегой Иваном Хилем, а также исполнительным вице-президентом Делси Родригес.

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      Александра Синицына
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