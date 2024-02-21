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15:01, 21 февраля 2024Россия

Власти отреагировали на сообщения о взрывах в закрытом городе под Москвой

Администрация Краснознаменска: сообщений о взрывах в ЗАТО не поступало
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Информация о том, что в подмосковном городе Краснознаменск, который имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), были какие-либо хлопки или взрывы, не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации городского округа Московской области, передает РИА Новости.

Ранее в сети появилась информация о двух хлопках, похожих на взрывы, которые услышали жители Краснознаменска. Предполагалось, что громкие звуки связаны с преодолением самолетом звукового барьера.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Краснознаменск Московской области, на 13:45 данных о каких-либо хлопках или взрывах не поступало», — сообщили власти.

Краснознаменск — закрытый город в Московской области. В Краснознаменске действует пропускной режим, так как там находятся объекты военно-космического назначения.

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      Анастасия Шейкина
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