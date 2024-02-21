Задержанного ФСБ россиянина за госизмену арестовали в Москве

В Москве арестовали россиянина Мартынова, задержанного ФСБ за госизмену

Мещанский районный суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Фигурант проведет под стражей два месяца, до 19 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о задержании Мартынова. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

20 февраля ФСБ пресекла деятельность жительницы Лос-Анджелеса в Екатеринбурге, которая обирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

