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17:41, 21 февраля 2024Силовые структуры

Задержанного ФСБ россиянина за госизмену арестовали в Москве

В Москве арестовали россиянина Мартынова, задержанного ФСБ за госизмену

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Мещанский районный суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Мартынов по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Фигурант проведет под стражей два месяца, до 19 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось о задержании Мартынова. Подробности дела не раскрываются из-за секретности.

20 февраля ФСБ пресекла деятельность жительницы Лос-Анджелеса в Екатеринбурге, которая обирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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