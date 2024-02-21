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00:59, 21 февраля 2024Мир

Зеленский примет участие во встрече лидеров G7

Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 24 февраля

Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» (G7). Мероприятие пройдет 24 февраля в онлайн-формате, говорится в сообщении на сайте объединения.

«24 февраля, по случаю второй годовщины агрессии России против Украины, Председатель Совета Министров Джорджия Мелони проведет видеоконференцию глав государств и правительств стран "Большой семерки"», — утверждается в заявлении.

Также уточняется, что по итогам встречи будет принята совместная декларация.

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      Марина Совина
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