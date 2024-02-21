Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 24 февраля

Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров «Большой семерки» (G7). Мероприятие пройдет 24 февраля в онлайн-формате, говорится в сообщении на сайте объединения.

«24 февраля, по случаю второй годовщины агрессии России против Украины, Председатель Совета Министров Джорджия Мелони проведет видеоконференцию глав государств и правительств стран "Большой семерки"», — утверждается в заявлении.

Также уточняется, что по итогам встречи будет принята совместная декларация.

