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02:38, 21 февраля 2024Культура

Звезде «Великолепного века» подарили матрешку и шапку-ушанку

Турецкому актеру Бураку Озчивиту подарили матрешку и шапку-ушанку

Фото: @burakozcivit

Турецкому актеру Бураку Озчивиту подарили матрешку с изображениями артиста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подарок актеру был вручен во время встречи с поклонниками в Москве. Также Озчивит получил шапку-ушанку. По словам ведущего, она пригодится актеру, чтобы не замерзнуть в России.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» во время встречи с поклонниками спел русскую народную песню «Калинка».

Артист прилетел в Москву 20 февраля. В пятизвездочном отеле Озчивита встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Актер прибыл в Россию, для участия в концертах и фан-встречи с поклонниками.

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      Марина Совина
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