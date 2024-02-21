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02:20, 21 февраля 2024Культура

Звезда «Великолепного века» спел русскую народную песню для поклонников в Москве

Турецкий актер Бурак Озчивит спел «Калинку» на встрече с поклонниками в Москве

Турецкий актер Бурак Озчивит во время встречи с поклонниками в Москве спел русскую народную песню «Калинка». Об этом сообщает издание Super.ru в Telegram-канале.

На опубликованном видео звезда сериала «Великолепный век», сидя в кресле на сцене, под аккомпанемент оркестра вместе с ведущим мероприятия исполнил несколько строк из песни.

Артист прилетел в Москву 20 февраля. В пятизвездочном отеле Озчивита встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Актер прибыл в Россию, для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.

В феврале 2021 года Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову.

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      Марина Совина
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