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22:10, 22 февраля 2024Бывший СССР

Американский наемник пожаловался на атаки дронов со стороны ВС РФ

Наемник из США Вандайк: российские войска атакуют ВСУ с помощью маленьких дронов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военные устроили охоту на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников. Об этом рассказал наемник из США Мэтт Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он пожаловался, что российские войска наносят интенсивные удары и сбрасывают гранаты на позиции украинской армии. По словам Вандайка, ударам также подверглись наемники из его группы.

Он добавил, что ВСУ испытывают существенную нехватку солдат, поскольку многие украинцы стремятся избежать мобилизации.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне СВО, чем парализует работу ВСУ.

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      Марина Совина
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