Дикая пума набросилась на пожилую велосипедистку и вцепилась ей в шею

В США пума набросилась на велосипедистов и нанесла травмы пожилой женщине

В США дикая пума атаковала группу велосипедистов и вцепилась в шею 60-летней женщине. Об этом сообщает департамент охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон.

Инцидент произошел в округе Кинг, штат Вашингтон. Группа из пяти человек ехала на велосипедах по дороге, когда им на встречу выбежала хищная кошка. Она сразу же набросилась на пожилую женщину и нанесла ей травмы лица, челюсти и шеи.

Товарищи пострадавшей сумели прижать агрессивное животное к земле при помощи одного из велосипедов. Они также оказали первую помощь женщине и вызвали на место сотрудников Департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии.

Вскоре сотрудники департамента усыпили совершившего нападение хищника. Им оказался молодой самец весом 34 килограмма. Дикую кошку отправили на экспертизу, чтобы выяснить, не была ли она переносчиком опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в США домашняя собака подверглась нападению пумы, но сумела от нее отбиться. Пес гулял на заднем дворе дома, когда на него набросился хищник.

