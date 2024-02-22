Доллар подорожал до 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос до 93 рублей впервые с 9 февраля

Доллар на Московской бирже подорожал до 93 рублей впервые с 9 февраля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С момента открытия торгов 22 февраля американская валюта подорожала почти на 50 копеек. На максимуме ее стоимость поднималась до отметки в 93,12 рубля. По состоянию на утро доллар оценивался в 92,55 рубля.

Евро тем временем вырос в цене до уровня в 100,7 рубля, прибавив более 60 копеек. Курс выше 100 рублей валюта достигает впервые с начала января 2024-го.

По словам инвестиционного стратега брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексея Михеева, возможный пик укрепления рубля к доллару может прийтись на конец марта. Он предполагал, что к этому времени курс российской валюты может укрепиться до 87-92,5 за доллар на фоне февральского налогового периода и больших выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу на дополнительный доход (НДД) со стороны экспортеров.

За последний месяц рубль подешевел более чем на пять процентов из-за сокращения нефтегазовых доходов. Еще одной причиной стало ужесточение санкций со стороны США — из-за ограничений российским компаниям стало сложнее рассчитываться с турецкими и китайскими партнерами.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее предсказывал, что национальная валюта будет расти на ожиданиях, что ключевая ставка не будет меняться на сохранении обязательной продажи валютной выручки, на политической стабильности и других факторах. По мнению экономиста, в таких условиях вероятно его укрепление до отметки в 80 рублей за доллар.