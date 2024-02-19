Назван возможный пик укрепления рубля

Аналитик Михеев: пик укрепления рубля может прийтись на конец марта

Возможный пик укрепления рубля к доллару может прийтись на конец марта, допустил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик, инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев. Он допустил, что к этому времени курс российской валюты может укрепиться до 87-92,5 за доллар.

«Мы позитивно смотрим на перспективы рубля в ближайшие два месяца. Приближается февральский налоговый период, объем налоговых платежей экспортеров по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) оценивается в 700 миллиардов рублей. В конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по НДПИ прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД)», — перечислил аналитик.

Ожидается, по его словам, что финальный платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года составят 400 и 500 миллиардов рублей соответственно. Чтобы выплатить повышенные объемы налогов, экспортеры начнут продавать валюту заранее.

«Полагаем, что пик укрепления рубля придется на конец марта. К этому моменту пара доллар/рубль может вернуться к нижней границе диапазона 87-92,5. При этом сохраняется потенциал для еще большего укрепления рубля», — добавил Михеев.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что перенос летнего ослабления рубля в цены завершен. По ее словам, высокая ключевая ставка «делала привлекательнее рублевые активы, сдерживала спрос на импорт и, соответственно, в иностранную валюту», что внесло вклад в стабилизацию курса рубля.