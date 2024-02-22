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13:12, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Медведев высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

Медведев заявил, что «голая вечеринка» блогерши Ивлеевой набила оскомину

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «голая вечеринка», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор», уже набила оскомину. Об этом он высказался во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Медведев отказался отвечать на вопросы, вернется ли народная любовь к артистам, которые появились на вечеринке Ивлеевой, и достаточно ли их извинений за участие в мероприятии. «Можно я про эту вечеринку говорить не буду? Уже так это набило оскомину. Это такая муть по сравнению с тем, что происходит в стране, в мире», — объяснил он.

Ранее стало известно, как живет Ивлеева после скандала с «голой вечеринкой». По данным Shot, блогерша перестала посещать публичные мероприятия и в основном проводит время дома.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». В ней приняли участие звезды шоу-бизнеса, многие из них пришли туда в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, которые побывали на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Некоторые из них записали видеообращения, в которых извинились за участие в вечеринке. 29 декабря суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию мероприятия. Также в отношении блогерши началась налоговая проверка.

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      Олег Давыдов
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