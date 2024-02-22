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20:43, 22 февраля 2024Силовые структуры

Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

В Петербурге гражданин Туркменистана изнасиловал женщину с сайта знакомств

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, потерпевшая приехала в Петербурге из Краснодарского края и поселилась в Мурино. В какой-то момент она познакомилась с 42-летним мужчиной по имени Марк на сайте знакомств и договорилась о встрече. Новый знакомый забрал женщину на автомобиле возле ее дома и, представившись Амиром, повез по району. Затем мужчина напал на спутницу, заставил раздеться и изнасиловал. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы включить печку, потерпевшая в одних носках сбежала, остановила ближайшее авто и добралась до дома.

Вскоре женщина обратилась в полицию. Напавшего на нее иностранца задержали — им оказался гражданин Туркменистана. Сейчас он проходит подозреваемым по двум уголовным статьям за сексуальные преступления.

Ранее силовики в Астрахани задержали местного жителя, подозреваемого в расправе над 46-летней женщиной с сайта знакомств.

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      Олеся Мицкевич
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