Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

В Петербурге гражданин Туркменистана изнасиловал женщину с сайта знакомств

В Петербурге иностранец познакомился с 43-летней женщиной на сайте знакомств, представившись чужим именем, и при первой встрече изнасиловал ее в машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, потерпевшая приехала в Петербурге из Краснодарского края и поселилась в Мурино. В какой-то момент она познакомилась с 42-летним мужчиной по имени Марк на сайте знакомств и договорилась о встрече. Новый знакомый забрал женщину на автомобиле возле ее дома и, представившись Амиром, повез по району. Затем мужчина напал на спутницу, заставил раздеться и изнасиловал. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы включить печку, потерпевшая в одних носках сбежала, остановила ближайшее авто и добралась до дома.

Вскоре женщина обратилась в полицию. Напавшего на нее иностранца задержали — им оказался гражданин Туркменистана. Сейчас он проходит подозреваемым по двум уголовным статьям за сексуальные преступления.

Ранее силовики в Астрахани задержали местного жителя, подозреваемого в расправе над 46-летней женщиной с сайта знакомств.