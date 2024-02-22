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20:17, 22 февраля 2024Силовые структуры

Иностранец замаскировал наркотики под шоколад и перевозил их в поезде

В Якутске задержали пассажира поезда с замаскированными под шоколад наркотиками

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Якутске правоохранители задержали 60-летнего пассажира поезда, который замаскировал шесть килограммов наркотиков под шоколад и хотел доставить их на одну из станций, чтобы там передать получателю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Задержанный оказался гражданином одного из соседних государств, работающим дальнобойщиком. В отношении иностранца следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ и отправили его под стражу.

Сотрудники патрульно-постовой службы сопровождали поезд, следовавший по маршруту Благовещенск — Нижний Бестях. В тамбуре они заметили курящего мужчину. Во время беседы он заметно нервничал, поэтому его багаж решили досмотреть. В сумке правонарушителя нашли шоколадки, которые на самом деле оказались замаскированными брикетами с растительной массой. Экспертиза показала, что в упаковках из-под лакомства был спрятан гашиш общей массой около шести килограммов.

По версии следствия, задержанный познакомился с 35-летним мужчиной, который предложил ему за восемь тысяч долларов перевезти наркотики из Москвы в Якутию поездом, а затем на станции передать их получателю. Обвиняемый согласился, хотя понимал, что идет на преступление.

Ранее полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары в Подмосковье.

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