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12:06, 22 февраля 2024Наука и техника

Назван самый продаваемый в 2023 году смартфон

CR: iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году

Фото: Unsplash

Аналитики Counterpoint Research (CR) назвали самые продаваемые смартфоны по итогам 2023 года. Об этом сообщается в отчете фирмы.

Из материалов компании следует, что на рынке доминировала американская Apple. Самым востребованным гаджетом назвали iPhone 14 — недорогой аппарат, вышедший в 2022 году. Его доля составила 3,9 процента. В первую тройку также попали iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro.

Устройства Apple заняли все первые семь мест рейтинга — ниже расположились iPhone 13, iPhone 15 ЗPro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15. Позиции с восьмой по десятую заняли девайсы Samsung — Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G. Аналитики Counterpoint Research заявили, что с 2021 года в топ-10 по продажам смартфоном входят только аппараты Apple и Samsung.

В отчете также отмечается, что совокупная рыночная доля топ-10 смартфонов достигла самого высокого уровня за всю историю — 20 процентов. В 2022 году она составляла 19 процентов.

Ранее специалисты Canalys заявили, что американская компания Apple завершила 2023 год на лидирующих позициях на европейском рынке смартфонов. На второй и третьих позициях разместили Samsung и Xiaomi соответственно.

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      Андрей Ставицкий
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