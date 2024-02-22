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18:53, 22 февраля 2024Мир

Лавров ответил Западу о Навальном и указал на «бревно в глазу» с Ассанжем

Лавров: Запад не может вмешиваться в дела России в ситуации с Навальным

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Запад не может вмешиваться в дела России в ситуации со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), у них «бревно в глазу» с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Так западным политикам ответил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Вот эта истерика по поводу кончины Навального убедительно это показала, я даже не хочу подробно комментировать, не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более, что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, с Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме», — сказал дипломат.

Он также назвал ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.

Ранее на слова западных политиков о смерти Навального ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, назвав реакцию Запада удивительной, ведь у них нет данных о том, что произошло. По его словам, эти заявления уже превратились в политическую программу и пропаганду.

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      Семен Александров
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