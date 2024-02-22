Лавров пожелал Западу не подавиться за демократическим столом

Глава МИД Лавров пожелал коллегам из США не подавиться за демократическим столом

Глава МИД России Сергей Лавров пожелал западным странам «не подавиться за своим демократическим столом». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20, передает ТАСС.

Так Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню. «Если вы не за столом международной системы, то вы в меню», — разъяснил Блинкен.

«Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — ответил на заявления Блинкена российский министр иностранных дел.

Также Лавров указал на то, что попытки Запада «украинизировать» повестку встречи глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро провалились.