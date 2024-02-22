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18:52, 22 февраля 2024Мир

Лавров пожелал Западу не подавиться за демократическим столом

Глава МИД Лавров пожелал коллегам из США не подавиться за демократическим столом

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров пожелал западным странам «не подавиться за своим демократическим столом». Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20, передает ТАСС.

Так Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню. «Если вы не за столом международной системы, то вы в меню», — разъяснил Блинкен.

«Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились», — ответил на заявления Блинкена российский министр иностранных дел.

Также Лавров указал на то, что попытки Запада «украинизировать» повестку встречи глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро провалились.

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