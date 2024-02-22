Лавров уличил Евросоюз и Лондон в продвижении «формулы мира» Зеленского

Лавров: ЕС и Лондон консультируют Киев по продвижению «формулы мира» Зеленского

Страны Европейского союза (ЕС) и Лондон продолжают консультировать киевские власти по дальнейшему продвижению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«По нашим данным, Евросоюз, британцы, прочие советники и советчики киевского режима их консультируют о том, как дальше эту "формулу Зеленского" продвигать», — сказал российский министр.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Глава государства тогда потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.