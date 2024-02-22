Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 22 февраля 2024Мир

Лавров уличил Евросоюз и Лондон в продвижении «формулы мира» Зеленского

Лавров: ЕС и Лондон консультируют Киев по продвижению «формулы мира» Зеленского

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) и Лондон продолжают консультировать киевские власти по дальнейшему продвижению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«По нашим данным, Евросоюз, британцы, прочие советники и советчики киевского режима их консультируют о том, как дальше эту "формулу Зеленского" продвигать», — сказал российский министр.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Глава государства тогда потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      Двух российских подростков заподозрили в нападении с ножом и краже

      ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

      Microsoft принудительно обновит ПК пользователей

      Иностранец познакомился с россиянкой на сайте знакомств и изнасиловал ее

      Эмили Ратаковски примерила платье с глубоким декольте без бюстгальтера

      Пациент больницы угнал машину скорой помощи и пропал

      Путин после Казани прибыл в Чувашию

      МВФ признал зависимость Украины от международной помощи

      Россиянин получил срок за жестоко избитую сожительницу и ее знакомого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше