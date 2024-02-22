Россиянам назвали лучшие способы научиться копить деньги

Экономист Абрамов: чтобы накопить, человек должен делать сбережения регулярно

Чтобы накопить деньги, человек должен делать сбережения регулярно, рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Этот и другие способы научиться копить экономист назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Если человек ориентируется на сбережения, то нужно быть осторожным. На сегодняшний день лучше выбирать краткосрочные инструменты вложений, например, в виде относительно краткосрочных банковских депозитов или каких-то облигаций. То есть стараться не рисковать», — рассказал Абрамов.

При этом если человек все же хочет рискнуть и купить акции, то, по словам экономиста, это должна быть небольшая часть сбережений.

Также постараться делать сбережения регулярно. Это как тренировка — по чуть-чуть и регулярно. Этим человек защитит себя от перепадов в стоимости финансовых инструментов и сформирует дисциплину сбережений Александр Абрамов заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ

«Кроме того, финансовую цель нужно формулировать для себя четко и ясно и постараться найти в сети конкретные советы, которые годятся именно для этой цели. Потому что стратегии инвестирования различны в зависимости от финансовой цели», — поделился он.

Вместе с тем Абрамов отметил, что человек не должен поддаваться на спекуляции.

«В том информационном фоне, который нас окружает, нас постоянно подпитывают информацией о текущих изменениях курса валют, об изменениях стоимости акций и так далее. Все-таки такими сделками занимаются специалисты, поэтому лучше их игнорировать. А если человек инвестирует в рискованные активы, то я бы советовал делать это через биржевые фонды с низкой комиссией», — заключил экономист.

21 февраля российский Киви Банк лишился лицензии на осуществление банковских операций. Центробанк объяснил такое решение многочисленными случаями нарушения федерального законодательства.

«Агентство по страхованию вкладов» начнет выплаты вкладчикам Киви Банка не позднее 6 марта 2024 года. Россияне смогут получить возмещение в рублях, исходя из суммы всех вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более установленного лимита страхового возмещения, составляющего в РФ 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).