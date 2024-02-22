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06:30, 22 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие способы научиться копить деньги

Экономист Абрамов: чтобы накопить, человек должен делать сбережения регулярно

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Чтобы накопить деньги, человек должен делать сбережения регулярно, рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. Этот и другие способы научиться копить экономист назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Если человек ориентируется на сбережения, то нужно быть осторожным. На сегодняшний день лучше выбирать краткосрочные инструменты вложений, например, в виде относительно краткосрочных банковских депозитов или каких-то облигаций. То есть стараться не рисковать», — рассказал Абрамов.

При этом если человек все же хочет рискнуть и купить акции, то, по словам экономиста, это должна быть небольшая часть сбережений.

Также постараться делать сбережения регулярно. Это как тренировка — по чуть-чуть и регулярно. Этим человек защитит себя от перепадов в стоимости финансовых инструментов и сформирует дисциплину сбережений

Александр Абрамовзаведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ

«Кроме того, финансовую цель нужно формулировать для себя четко и ясно и постараться найти в сети конкретные советы, которые годятся именно для этой цели. Потому что стратегии инвестирования различны в зависимости от финансовой цели», — поделился он.

Вместе с тем Абрамов отметил, что человек не должен поддаваться на спекуляции.

«В том информационном фоне, который нас окружает, нас постоянно подпитывают информацией о текущих изменениях курса валют, об изменениях стоимости акций и так далее. Все-таки такими сделками занимаются специалисты, поэтому лучше их игнорировать. А если человек инвестирует в рискованные активы, то я бы советовал делать это через биржевые фонды с низкой комиссией», — заключил экономист.

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      Алена Шевченко
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