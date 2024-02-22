Медведев рассказал об уважении к украинским персонажам

Медведев рассказал об уважении к украинским литературным деятелям

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об уважении к украинским литературным деятелям. Об этом он рассказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Все основные украинские персонажи, за исключением откровенных нацистов, бандеровцев разных, у нас всегда к ним относились с уважением. Я уж не говорю про тех людей, тех классиков, которые составляют в общем-то гордость украинского [народа]. Я имею в виду и [поэта Тараса] Шевченко, хотя он значительную часть произведений писал на русском, [поэтесса] Леся Украинка», — сказал политик.

Медведев также привел в качестве примера Николая Гоголя, отметив, что он является «одним из выдающихся русских и украинских писателей».

Ранее депутат Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попадании произведений русской классики в список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).