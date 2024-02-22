Назван самый эффективный способ решить распространенную проблему со здоровьем

Невролог Чупанова назвала спорт самым эффективным способом лечения боли в спине

Физические нагрузки являются самым эффективным способом профилактики и лечения боли в спине. Об этом рассказала врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Разият Чупанова в беседе с «Лентой.ру».

Она назвала две основные причины появления болей в спине: патологии костной ткани позвоночника и суставов или повреждение мягких тканей спины. «Болезненные ощущения чаще всего появляются из-за малоподвижного образа жизни, мышечного напряжения на фоне перенагрузки, например, при длительной сидячей работе или при наличии у человека сколиоза — искривления позвоночника», — объяснила врач. Кроме того, по ее словам, часто боли могут возникать из-за хронического стресса на фоне рефлекторного спазма мышц.

Чтобы решить эту весьма распространенную проблему, Чупанова посоветовала в первую очередь заняться спортом для укрепления мышц спины и торса. Она уточнила, что полезны будут плавание, бег или ходьба. Кроме того, подобрать подходящий комплекс упражнений поможет специалист по лечебной физкультуре, отметила врач.

Многие пациенты ошибочно полагают, что их боли вызваны остеохондрозом, и самостоятельно принимают хондопротекторы, хотя в первую очередь нужно разрабатывать мышцы и повышать подвижность позвоночника Разият Чупанова врач-невролог

Чупанова указала, что боли в спине также могут появляться после подъема тяжестей из-за травм или микротравматизации мышц и сухожилий. Если боль сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела, необходимо срочно обратиться к врачу, предупредила невролог, так как существует риск перелома позвоночника. Врач уточнила: если травмы не было, а боль в спине и температура присутствуют, это может указывать на заболевание почек.

Реже причиной боли в спине могут быть патологии суставов позвоночника воспалительного происхождения, такие как болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, сдавление нервного корешка межпозвонковой грыжей Разият Чупанова врач-невролог

Чупанова также добавила, что реже причиной болезненных ощущений является мочекаменная болезнь, в самых же редких случаях — злокачественные или туберкулезные поражения позвоночника. Определить точный источник боли сможет только врач после проведения осмотра и получения результатов исследований, заключила невролог.

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