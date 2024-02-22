Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 22 февраля 2024Бывший СССР

Украине предрекли поражение без достаточного количества ПВО

BI: Украину ждет поражение без достаточного количества систем ПВО

Фото: Reuters

Украину ждет поражение без достаточного количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает издание Business Insider (BI) со ссылкой на военных экспертов.

Эксперты отмечают, что у Украины в настоящий момент есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. «Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро», — отметил собеседник издания.

Как считают аналитики, без дальнейшей помощи со стороны Запада у украинских войск могут закончиться системы ПВО и ракеты к ним. В таком случае российские военные могут увеличить количество авиаударов у использовать больше воздушной техники, что приблизит Киев к поражению.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал Запад отдать Киеву все свое вооружение. Он уверен, что в конфликте, который последует за украинским, эта техника Европе не поможет.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал хамством слова Байдена в свой адрес

      Лавров заявил о прямом военном противостоянии США с Россией

      Назван доступный способ снизить риск рака кишечника

      Россиянка заказала таблетки для похудения из-за границы и попала под статью

      В ОКР раскритиковали условия МОК по допуску россиян к турнирам

      Ирина Шейк снялась в рекламе с голой грудью

      В российском городе на территории школы заметили раненых косуль

      Известный блогер назвал Собчак «человеком, которого волнуют только деньги»

      Рада ввела ограничения для военных в соцсетях

      Мужчина потребовал от лотереи 31 миллиард рублей за ошибку на сайте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше