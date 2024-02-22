BI: Украину ждет поражение без достаточного количества систем ПВО

Украину ждет поражение без достаточного количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает издание Business Insider (BI) со ссылкой на военных экспертов.

Эксперты отмечают, что у Украины в настоящий момент есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. «Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро», — отметил собеседник издания.

Как считают аналитики, без дальнейшей помощи со стороны Запада у украинских войск могут закончиться системы ПВО и ракеты к ним. В таком случае российские военные могут увеличить количество авиаударов у использовать больше воздушной техники, что приблизит Киев к поражению.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призвал Запад отдать Киеву все свое вооружение. Он уверен, что в конфликте, который последует за украинским, эта техника Европе не поможет.