Названа сумма доходов бюджета от новых курсовых пошлин

ФТС: с начала 2024 года бюджет РФ получил около 46 млрд руб. от курсовых пошлин

С начала 2024 года в российский бюджет поступили около 46 миллиардов рублей доходов от новых курсовых экспортных пошлин. Такую сумму назвал врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, его слова приводит РИА Новости.

При этом в 2023 году бюджет получил около 140 миллиардов рублей таких сборов, добавил он. По словам Давыдова, курсовая экспортная пошлина служит не только фискальной мерой, но и выполняет роль инструмента регулирования рынка и курса национальной валюты к доллару и евро.

Курсовые пошлины были введены в России с 1 октября 2023 года для поддержки рубля. При среднем курсе российской валюты менее 80 рублей за доллар сборы обнуляются, а максимума в семь процентов они достигают при курсе выше 95 рублей. Они распространяются в том числе на поставки за рубеж алкоголя, табака, рыбы, молочной продукции и сахара, а также продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов и удобрений.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают два варианта смягчения курсовых пошлин для экспортеров — освобождение от новых пошлин для ряда отраслей и компенсирующие субсидии для конкретных предприятий. Основным фактором станет высокая доля импорта, а условием — падение рентабельности. При этом рассматриваться будут только обращения, которые подкреплены подробными расчетами.