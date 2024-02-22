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11:45, 22 февраля 2024Ценности

Папарацци сняли Беллу Торн в прозрачном платье без бюстгальтера

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и певица Белла Торн в откровенном образе посетила показ итальянской марки Diesel в Милане и привлекла внимание папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

26-летнюю знаменитость сняли на мероприятии в облегающем бежевом макси-платье упомянутого бренда из прозрачной ткани. При этом предмет гардероба был оформлен швами, которые имитировали косточки бюстгальтера и трусы. В свою очередь, экс-звезда Disney отказалась от бра, продемонстрировав очертания груди с пирсингом сосков.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

В то же время артистка распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, а также примерила золотистые босоножки на высоких каблуках и взяла с собой миниатюрную сумку на массивной цепочке.

Основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20», российская предпринимательница Ольга Карпуть также пришла на данный показ Diesel в аналогичном платье.

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      Карина Черных
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