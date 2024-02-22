Перевозки через Суэцкий канал упали вдвое

МВФ: перевозки через Суэцкий канал в феврале упали на 55 процентов

В феврале объем морских перевозок через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и участившихся ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов упал вдвое в годовом выражении. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит РИА Новости.

«Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55 процентов год к году», — оценила она. По словам Козак, текущая ситуация может провести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.

В то же время почти на 75 процентов увеличился объем перевозок через мыс Доброй Надежды (ЮАР), добавила представитель МВФ. Этот морской путь стал альтернативным торговым маршрутом для множества судов, стремящихся избежать опасности ракетного обстрела.

Ранее аналитики вашингтонского Института международных финансов (IIF) спрогнозировали, что кризис в Красном море может привести к замедлению темпов роста мировой экономики до 2,8 процента по итогам 2024 года. Подобный сценарий эксперты сочли базовым. При негативном же развитии событий в акватории Красного моря темпы роста глобальной экономики могут замедлиться до 2,4 процента. Для сравнения, прирост мировой экономики в 2023 году эксперты оценили в 3,1 процента.