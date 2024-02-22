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20:59, 22 февраля 2024Экономика

Перевозки через Суэцкий канал упали вдвое

МВФ: перевозки через Суэцкий канал в феврале упали на 55 процентов

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

В феврале объем морских перевозок через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и участившихся ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов упал вдвое в годовом выражении. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, ее слова приводит РИА Новости.

«Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55 процентов год к году», — оценила она. По словам Козак, текущая ситуация может провести к негативным экономическим последствиям и сложной гуманитарной обстановке.

В то же время почти на 75 процентов увеличился объем перевозок через мыс Доброй Надежды (ЮАР), добавила представитель МВФ. Этот морской путь стал альтернативным торговым маршрутом для множества судов, стремящихся избежать опасности ракетного обстрела.

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