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11:10, 22 февраля 2024Из жизни

Похитивший девочку маньяк принял участие в ее поисках

В США маньяк похитил 11-летнюю девочку, а затем принял участие в ее поисках

Кадр: CNN

Маньяк похитил 11-летнюю девочку в США, а затем принял участие в ее поисках, пытаясь отвести от себя подозрения. Об этом сообщает CNN.

11-летняя Одри Каннингем пропала в штате Техас, недалеко от озера Ливингстон по дороге в школу утром в четверг, 15 февраля. Ее рюкзак нашли недалеко от дамбы, но на месте не обнаружили следов борьбы. Несколько дней девочку искали, но безрезультатно. Полиция пришла к выводу, что ее похитили.

Главным подозреваемым оказался 42-летний Дон Стивен Макдугал, который жил на участке семьи Каннингем в трейлере. Он часто провожал ребенка до школьного автобуса, как было и в день ее исчезновения. Когда девочка пропала, он вместе с остальными принял участие в поисках — обходил и опрашивал соседей.

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В пятницу, 16 февраля, Макдугала задержали за некое правонарушение. Примерно в это же время найденные на месте улики, а также результаты допросов начали указывать на Макдугала как на возможного похитителя ребенка. Мужчина дал полицейским список мест, где он бывал с четверга, они также изучили содержимое его телефона. При этом напрямую мужчина не называл местонахождение тела Каннингем и не признавал вину.

Правоохранители обнаружили девочку во вторник утром в реке Тринити, в нескольких километрах от того места, где нашли рюкзак. Помочь ей было уже нельзя. Полиция не раскрывала детали патологоанатомической экспертизы, однако окружной прокурор округа Полк Шелли Ситтон сообщила СМИ, что они готовят ордер на арест Макдугала.

Впоследствии выяснилось, что у Макдугала и раньше были проблемы с законом. В 2007 ему предъявляли обвинения в домогательствах к ребенку, в 2011-м он был арестован за вооруженное нападение.

Ранее сообщалось, что в США пожизненно осужденный преступник из штата Миссури сознался еще в двух похищениях женщин, совершенных более 30 лет назад. Он оказался маньяком по прозвищу Упаковщик.

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      Антонина Черташ
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