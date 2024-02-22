Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

Грузчик в подмосковном аэропорту Жуковский выкрал из сумки пассажира iPhone

Грузчик в подмосковном аэропорту Жуковский выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone 14. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что потерпевший улетел из российской авиагавани в Бишкек в январе. По прилете в Киргизию он обнаружил, что боковой карман его сумки расстегнут, а находившийся там смартфон не на месте.

Мужчина сразу же обратился в полицию. Спустя месяц правоохранители выяснили, что телефон из личных вещей пассажира вытащил работник Жуковского. «Во время загрузки багажа в самолет он параллельно проводил инспекцию чемоданов, — говорится в сообщении. — А коробка с телефоном очень соблазнительно выпирала из сумки».

Ранее летевший в Азербайджан самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом городе. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Москвы в Баку, 21 февраля. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.