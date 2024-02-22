Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:16, 22 февраля 2024Путешествия

Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

Грузчик в подмосковном аэропорту Жуковский выкрал из сумки пассажира iPhone

Фото: Unsplash

Грузчик в подмосковном аэропорту Жуковский выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone 14. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что потерпевший улетел из российской авиагавани в Бишкек в январе. По прилете в Киргизию он обнаружил, что боковой карман его сумки расстегнут, а находившийся там смартфон не на месте.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Мужчина сразу же обратился в полицию. Спустя месяц правоохранители выяснили, что телефон из личных вещей пассажира вытащил работник Жуковского. «Во время загрузки багажа в самолет он параллельно проводил инспекцию чемоданов, — говорится в сообщении. — А коробка с телефоном очень соблазнительно выпирала из сумки».

Ранее летевший в Азербайджан самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом городе. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Москвы в Баку, 21 февраля. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

      Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше