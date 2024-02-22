Россия выразила протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

Посольство РФ выразило протест в связи с оскорблениями Байдена в адрес Путина

Посольство России направило Госдепартаменту США ноту протеста из-за оскорбительных высказываний американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

При этом он усомнился в том, что ситуацию удастся урегулировать с помощью извинений. Дипломат подчеркнул, что Москва не ждет адекватной реакции со стороны Вашингтона. По его словам, подобные выпады «становятся рутинными» в преддверии президентских выборов в США.

Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

Президент России ответил на оскорбление, отметив, что такая реакция со стороны Байдена только доказывает его правоту и является адекватной.