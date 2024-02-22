Стилистка перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году

Стилист Шигабутдинова: комбинации и пеньюары стали трендовыми в 2024 году

Стилист Камилла Шигабутдинова перечислила россиянкам главные тренды в нижнем белье в 2024 году. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

По словам специалистки, в текущем году особенно актуальными стали комбинации и пеньюары. Помимо этого, эксперт рекомендовала присмотреться к кружевным и полупрозрачным боди, которые можно приспособить и для повседневного гардероба.

Среди прочего, Шигабутдинова посоветовала носить корсеты, которые долгое время остаются в тренде и внедряются в состав вечерних образов, и корсажи.

«Корсаж — это декоративный элемент, который подчеркнет достоинства фигуры, сделает ваш подарок еще более соблазнительным и привлекательным. Этот элемент можно добавить как к кружевному белью, так и к классическому», — рассказала собеседница издания.

В заключение стилистка обратила внимание на кружевное белье, уточнив, что особой популярностью пользуется леопардовый принт. «Бюстгальтер-бюстье — это настоящее оружие женщины, благодаря своей конструкции оно подчеркивает грудь», — подытожила она.

Ранее в феврале певица Ханна показала фигуру в нижнем белье. Ее наряд состоял из бюстгальтера на тонких бретелях с поролоновыми чашками и укороченный шорт.