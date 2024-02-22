Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:13, 22 февраля 2024Наука и техника

В России анонсировали создание самого крупного суперкомпьютера

Спикер ГД Володин: в Саратовской области создадут крупнейший суперкомпьютер в РФ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Саратовской области будет создан самый крупный в России суперкомпьютер на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Об этом сообщил спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, передает Telegram-канал «Володин Саратов».

Он уточнил, что проект «следующей очереди» планируется реализовать в Балакове. «Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится», — отметил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров. Глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за выполнение этих поручений и попросил представить ему доклад к 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав». Путин ответил на оскорбления Байдена

      В МВФ удивились экономическому росту России в условиях санкций

      Стало известно о помощи Неймара осужденному самому титулованному футболисту мира

      В России анонсировали создание самого крупного суперкомпьютера

      В России захотели увеличить количество уроков истории в школах

      Экс-офицер СБУ заявил об отсутствии поддержки майдана в Запорожье в 2014 году

      В немецкой армии отвергли вероятность ядерной эскалации со стороны России

      Россиянам дали советы по обустройству микроквартир

      Врач развеял мифы о геморрое

      ВСУ получили десятки эвакуационных бронемашин М113 и ждут еще сотни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше