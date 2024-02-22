В России анонсировали создание самого крупного суперкомпьютера

Спикер ГД Володин: в Саратовской области создадут крупнейший суперкомпьютер в РФ

В Саратовской области будет создан самый крупный в России суперкомпьютер на базе строящегося центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка. Об этом сообщил спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, передает Telegram-канал «Володин Саратов».

Он уточнил, что проект «следующей очереди» планируется реализовать в Балакове. «Занимаюсь решением этого вопроса. Это сложно, но, надеюсь, у нас все получится», — отметил Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать комплекс мер, которые позволят нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров. Глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина ответственным за выполнение этих поручений и попросил представить ему доклад к 1 марта.