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17:39, 22 февраля 2024Мир

Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

Посол России в Вене Любинский: Украина — ширма для антироссийских планов НАТО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Запад использует Украину в качестве ширмы для воплощения планов по нанесению России стратегического поражения. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, произнося речь на приеме в преддверии Дня защитника Отечества. Его слова передает ТАСС.

«Очевидно, что против нашей страны велась гибридная война коллективного Запада, объявленная цель которой — стратегическое поражение России — никогда не будет достигнута. Киевский режим при этом лишь ширма, прикрывающая натовские амбиции по окончательному решению "российского вопроса"», — отметил Любинский.

Российский посол в Вене утверждает, что НАТО не боится жертвовать Украиной и ее жителями ради своих антироссийских интересов, которые Любинский назвал «кровожадными». Посол также отметил, что страны Запада взяли курс на ведение войны «до последнего украинца».

Ранее депутат Госдумы России Алексей Чепа заявил, что переговоры России и НАТО рано или поздно должны произойти. О неизбежности подобных переговоров также выразился претендент на пост генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

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