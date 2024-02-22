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06:03, 23 февраля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о цели операции Евросоюза в Красном море

В ЕП подняли вопрос о цели операции Евросоюза EUNAVFOR ASPIDES в Красном море

Фото: Bernat Armangue / AP

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Германии Озлем Демирель подняла вопрос о цели операции Евросоюза (ЕС) EUNAVFOR ASPIDES в Красном море. В своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Борреллю она поинтересовалась, может ли полученный в рамках операции опыт быть использован для наступательных операций. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма евродепутата.

«По решению государств-членов ЕС 8 февраля 2024 года военная операция EUNAVFOR ASPIDES будет направлена ​​в Красное море для защиты грузовых судов в тесном сотрудничестве с операцией "Страж процветания". Предполагается, что это задание будет носить оборонительный характер», — говорится в ее обращении.

В связи с этим Демирель задает вопрос Боррелю о сферах применения полученного в результате ходе операции опыта. «Могут ли эти данные быть использованы и для наступательных операций?» — поинтересовалась европарламентарий.

Ранее сообщалось, что ЕС запустит операцию EUNAVFOR ASPIDES в Красном море по защите судоходства от атак хуситов 19 февраля. «Запуск будет в понедельник на один год. Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год», — уточнил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Отмечается, что правительство Германии официально приняло решение об участии в операции. «Мандат бундестага рассчитан до 28 февраля 2025 года и включает ограничение численности солдат до 700 человек», — констатировал официальный представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер. Уточнялось, что Германия уже отправила немецкий фрегат «Гессен» с 240 солдатами на борту для участия в военной миссии.

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      Кирилл Садовский
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