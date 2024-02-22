В России собрались защитить бизнес от пересмотра приватизации

В РСПП заявили о подготовке поправок для защиты бизнеса от деприватизации

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о подготовке поправок в законодательство, которые защитят от пересмотра приватизации активы добросовестных бизнесменов. О том, что в России собрались защитить бизнес от деприватизации, пишет РБК.

По словам Шохина, в ноябре 2023 года он докладывал о ведущейся работе президенту страны Владимиру Путину, Государственно-правовое управление которого дало замечания. После них предложения были доработаны, уточнил глава РСПП, выразив надежду, что материалы Союза лягут в основу соответствующего законопроекта главы государства.

«Эти изменения позволят отделить добросовестных участников приватизации, приобретателей активов и участников сделок со стратегическими активами от нарушителей законодательства. Тогда у нас, может, немного остановится энтузиазм соответствующих органов», — сказал Шохин.

Путин ранее отмечал, что в России «никакой деприватизации не будет», а прокуратура страны занимается конкретными случаями, поскольку «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике».

На этой неделе глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал законодательно защитить права инвесторов при пересмотре приватизации, чтобы исключить возможность блокировки ценных бумаг, приобретенных на бирже. По его словам, необходимо исключить наложение обременений без наличия доказательной базы, поскольку «без этого мы просто создаем вместо финансового рынка лотерею».