Жителей Туапсе предупредили о громких звуках

Администрация Туапсе предупредила жителей о громких звуках из-за учений

Жители Туапсе могут услышать громкие звуки, так как военнослужащие будут проводить учения. Об этом предупредила администрация российского города в Telegram-канале.

«Сегодня, 22 февраля, до 14 часов над акваторией Черного моря будут проводиться учения со стрельбами», — сообщили в администрации. Власти также призвали жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее о громких звуках предупредил глава Севастополя Михаил Развожаев. Он заявил, что в районе в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку противоподводно-диверсионного обеспечения.

До этого аналогичное предупреждение выпустили власти Новороссийска. Они проинформировали жителей о грядущих стрельбах на военно-морской базе города.