Экспортеры сообщили о сохранении платежных проблем с Турцией

Ekonomım: экспортеры попросили разрешить России проводить платежи в обход банков

Меры, принятые официальной Анкарой, пока не помогли устранить трудности в платежных переводах с Россией. Об этом со ссылкой на турецких экспортеров сообщила газета Ekonomım.

Турецкие экспортеры попросили разрешить России проводить платежи в обход банков, включив ее в список стран, которые имеют такую возможность. Сейчас законодательство Турции позволяет действовать подобным образом 33 государствам.

Однако пока принятые меры не способствовали решению проблемы, уточняет издание. Турецкая сторона, по данным экспортеров, опасается возможных последствий и не хочет рисковать.

Власти страны отмечают, что отчасти они уже упростили условия торговли с РФ. К примеру, от контрагентов сегодня требуют проводить оплату с перечислением средств на корреспондентский счет в течение 180 дней, а России дали возможность увеличить этот срок до двух лет (для этого необходимо подать соответствующую заявку).

О трудностях по платежам с Россией турецкие банки сообщили 21 февраля. Торговля между двумя странами осложнилась из-за рисков вторичных санкций со стороны США. На следующий день турецкие экспортеры заявили, что ситуация становится критичной. По их словам, компании пытаются найти пути выхода из ситуации, используя бартер или платежи через банки третьих стран, но глобально это проблему не решает.