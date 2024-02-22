Турецкие компании сообщили о критической ситуации с платежами из России

Ekonomım: ситуация с банковскими платежами из России становится критической

Проблемы с платежами из России на фоне новых санкций США постепенно становятся критическими, ситуация только ухудшается. Об этом со ссылкой на информацию от турецких экспортеров пишет местное издание Ekonomım.

Чтобы как-то поддержать бизнес, отдельные компании пытаются получить платежи через банки третьих стран или же выбирают бартер, однако полноценной заменой банковским платежам такие форматы не становятся. На этом фоне экспортеры, не имея возможности соблюдать баланс на счетах, теряют новые заказы в Китай и другие страны.

Источники в деловых кругах Турции утверждают, что денежные переводы режут как ножом, и требуют от властей принять то или иное решение для снятия остроты проблемы. Например, они предлагают внести Россию в список стран, в расчетах за экспорт с которыми не нужно обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию.

Турецкая ассамблея экспортеров (TIM) сообщила о снижении поставок в Россию в январе на 30,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В свою очередь турецкая статистическая служба TurkStat утверждает, что падение достигло 39 процентов. Что касается импорта из России, то Министерство торговли Турции сообщало о 20 процентах.

Российские экспортеры также сталкиваются с новыми трудностями. По данным Reuters, нефтяные компании уже несколько недель не могут получить платежи за поставленное сырье.

Расчеты между странами усложнили новые ограничительные меры со стороны США. В декабре 2023 года Вашингтон пообещал наказывать банки, проводящие сделки с подсанкционными лицами или способствующие поставкам в Россию подсанкционных товаров западного производства, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе.

В новых условиях турецкие финансовые организации предпочли резко сократить обработку платежей, поскольку далеко не всегда они имеют возможность узнать, в чьих интересах переводятся деньги. Такое же решение приняли отдельные банки из Китая и ОАЭ, также игравшие существенную роль в системе российского параллельного импорта.