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00:10, 23 февраля 2024Наука и техника

Пользу глюкометров в умных часах оценили

Власти США заявили, что на рынке нет смарт-часов с неинвазивным глюкометром

Фото: Unsplash

Американские власти прояснили ситуацию с умными часами, производители которых заявили о наличии в устройстве функций неинвазивного глюкометра. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на заявление Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США, в котором говорится, что американские власти не сертифицировали и не давали разрешений на выпуск носимых гаджетов с функциями забора крови без прокола кожи. Таким образом, в FDA разъяснили, что на рынке нет смарт-часов и умных колец, которые могут неинвазивным способ забирать кровь для анализа.

По словам авторов The Verge, таким образом эксперты оценили пользу функций глюкометра в умных часах, назвав ее сомнительной. В материале говорится, что в настоящий момент на рынке есть смарт-часы, которые могут работать совместно с глюкометрами, оснащенными выносимыми иглами для забора крови.

Журналисты медиа заявили, что на рынке есть множество производителей гаджетов, которые наделяют свою продукцию несуществующими функциями. «Если вы видите компании, продающие такие устройства, сообщите о них FDA», — отметили авторы.

Ранее ученые Городского университета Лондона раскрыли, что красный свет способствует снижению уровня сахара в крови. Выяснилось, что свет длиной 670 нанометров ведет к снижению максимального уровня глюкозы на 7,5 процента.

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      Андрей Ставицкий
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