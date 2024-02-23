Пользу глюкометров в умных часах оценили

Власти США заявили, что на рынке нет смарт-часов с неинвазивным глюкометром

Американские власти прояснили ситуацию с умными часами, производители которых заявили о наличии в устройстве функций неинвазивного глюкометра. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обратили внимание на заявление Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США, в котором говорится, что американские власти не сертифицировали и не давали разрешений на выпуск носимых гаджетов с функциями забора крови без прокола кожи. Таким образом, в FDA разъяснили, что на рынке нет смарт-часов и умных колец, которые могут неинвазивным способ забирать кровь для анализа.

По словам авторов The Verge, таким образом эксперты оценили пользу функций глюкометра в умных часах, назвав ее сомнительной. В материале говорится, что в настоящий момент на рынке есть смарт-часы, которые могут работать совместно с глюкометрами, оснащенными выносимыми иглами для забора крови.

Журналисты медиа заявили, что на рынке есть множество производителей гаджетов, которые наделяют свою продукцию несуществующими функциями. «Если вы видите компании, продающие такие устройства, сообщите о них FDA», — отметили авторы.

Ранее ученые Городского университета Лондона раскрыли, что красный свет способствует снижению уровня сахара в крови. Выяснилось, что свет длиной 670 нанометров ведет к снижению максимального уровня глюкозы на 7,5 процента.