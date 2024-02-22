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11:04, 22 февраля 2024Наука и техника

Раскрыт новый способ снизить уровень сахара в крови

Journal of Biophotonics: красный свет снижает уровень сахара в крови

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые Городского университета Лондона раскрыли, что красный свет длиной 670 нанометров стимулирует выработку энергии в митохондриях, что приводит к увеличению потребления клетками глюкозы и снижению сахара в крови. О потенциально новом способе контроля за глюкозой сообщается в статье, опубликованной в Journal of Biophotonics. Пресс-релиз доступен на сайте MedicalXpress.

В ходе исследования с участием 30 здоровых людей было показано, что красный свет снижает уровень глюкозы в крови на 27,7 процента после приема углеводов, а также ведет к снижению максимального уровня глюкозы на 7,5 процента.

Митохондрии обеспечивают энергию для биохимических реакций в клетке, используя кислород и глюкозу для производства богатого энергией нуклеозида аденозинтрифосфата (АТФ). Было установлено, что длинноволновый свет в диапазоне от 650 до 900 нанометров (от видимого до ближнего инфракрасного диапазона) может усилить выработку АТФ, снижая уровень глюкозы в крови.

Результаты также подчеркивает значительные долгосрочные последствия для здоровья человека, в том числе потенциальное нарушение регуляции уровня сахара в крови, вызванное длительным воздействием синего света. Авторы полагают, что популярность светодиодного освещения и тот факт, что светодиоды излучают синий цвет спектра с очень небольшим количеством красного, представляют собой потенциальную проблему общественного здравоохранения.

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      Александр Еникеев
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