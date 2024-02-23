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01:26, 23 февраля 2024Мир

США отказались комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ

Пентагон отказался комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отказалась комментировать сообщения о пропавших при отходе из Авдеевки военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, США еще не провели оценку ситуации. Она посоветовала журналистам обратиться к украинской стороне за комментариями по данному вопросу.

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала комментировать сообщения о пропавших без вести при отступлении из Авдеевки сотнях украинских военных.

Ранее газета The New York Times сообщила, что от 850 до 1000 солдат ВСУ попали в плен или пропали без вести в Авдеевке. Автор статьи назвал это катастрофической потерей, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск. В свою очередь, спикер группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что информация является фейком, и обвинил газету в распространение «российской пропаганды».

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