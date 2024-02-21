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20:44, 21 февраля 2024Бывший СССР

В США рассказали, что украинские солдаты в Авдеевке массово сдавались в плен. В ВСУ назвали это российской пропагандой

Спикер ВСУ Лиховой назвал фейком статью NYT о пленных в Авдеевке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спикер группировки «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой назвал фейком информацию The New York Times о числе украинских бойцов, которые попали в плен после отступления из Авдеевки в Донецкой народной республике. По его словам, издание занимается распространением «российской пропаганды».

Лиховой подчеркнул, что публикация «неприятно удивила, мягко говоря», так как Украина давала комментарий по поводу сложившейся ситуации. Источники, на которые ссылалось американское издание, он назвал «абсолютно несостоятельными».

Но, к сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований

Дмитрий Лиховойспикер группировки «Таврия» ВСУ

В то же время он отметил, что «некоторое количество военнослужащих» не вышло на связь после выхода из города, но категорически не согласился с информацией газеты о попадании в плен до тысячи солдат.

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При отступлении из Авдеевки в плен попали до тысячи бойцов ВСУ

Украинские военные, осведомленные об отступлении, в беседе с газетой заявили, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести до одной тысячи солдат ВСУ. Отмечалось, что это «разрушительная потеря», которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести

The New York Times

По словам собеседников издания, отступление украинских войск из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом американские чиновники в разговоре с газетой не называют потерю города ВСУ значительным стратегическим поражением.

Операция по взятию Авдеевки готовилась с осени 2023 года

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным сообщил о полном взятии Авдеевки. По словам министра, операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля.

По словам министра, во время боев за Авдеевку российские войска наносили по городу до 450 высокоточных ударов. При этом было неизвестно, откуда ВСУ могли нанести удар. Кроме того, на протяжении девяти лет украинские военные создавали в населенном пункте укрепрайон с подземными ходами. Однако потери ВС России были минимальны, подчеркнул Шойгу.

Эта операция грамотно спланирована и, возможно, войдет в учебники по военному делу, отметил глава Минобороны.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Город представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. По заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские военные при отступлении из Авдеевки «начали массовое бегство, оставляя позиции».

Как отметил руководитель Генштаба Валерий Герасимов, Вооруженные силы России в достаточно короткие сроки взяли город под контроль.

Авдеевка находится севернее Донецка и является его пригородом. Главным очагом сопротивления в городе был авдеевский коксохимический завод — о полном контроле над ним сообщалось спустя два дня после взятия города.

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      Варвара Кошечкина
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