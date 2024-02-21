«Разрушительная потеря». Украинские военные назвали количество попавших в плен солдат ВСУ в Авдеевке

NYT: около тысячи бойцов ВСУ пропали без вести при отступлении из Авдеевки

До одной тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести. Такое количество назвали украинские военные, осведомленные об отступлении, в беседе с американской газетой The New York Times (NYT).

От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести The New York Times

Отмечается, что это «разрушительная потеря», которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

По словам источников издания, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. В то же время американские чиновники заявляют, что потеря Украиной Авдеевки — не значительное стратегическое поражение.

Операция по взятию Авдеевки может войти в учебники по военному делу

В субботу, 17 февраля, глава Минообороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

Министр отметил, что населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ. Только отдельным разрозненным формированиям украинских бойцов удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

20 февраля Шойгу доложил главе государства, что во время боев за Авдеевку за сутки Вооруженные силы (ВС) России наносили по городу до 450 высокоточных ударов. Для операции около Авдеевки сосредоточили максимальное количество оружия, которое могло бы наносить удары по площадям с большой точностью. При этом потери Российской армии были минимальны.

К какому-то моменту мы достигли уровня, когда у нас было 460 таких ударов в сутки. (...) Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8-10 метров. По такой 500-килограммовой бомбе 8-10 метров — представляете себе? Сергей Шойгу министр обороны России

Министр подчеркнул, что операция по взятию под контроль Авдеевки готовилась еще с осени 2023 года и, возможно, войдет в учебники по военному делу.

Солдаты ВСУ побежали из Авдеевки за сутки до приказа об отступлении

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Такое решение он объяснил планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

При этом официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что украинские солдаты начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа Сырского об отступлении.

В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский назвал отход единственно правильным решением, учитывая постоянные бомбардировки позиций ВСУ. В качестве еще одной причины указал снарядный голод, когда на один украинский снаряд приходится десять российских. При этом Тарнавский пообещал позднее вернуть город под контроль Киева.

Путин призвал развивать успехи, российская армия продолжает продвижение

Президент России Владимир Путин назвал переход под контроль российских войск Авдеевки успехом, а также призвал его развивать.

Это, безусловно, успех. Я вас поздравляю. Его нужно развивать. Это очевидные вещи. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным личным составом, вооружениями, техникой и боеприпасами Владимир Путин президент России

В разговоре с главой государства 20 февраля Шойгу заявил, что село Крынки Херсонской области взято под полный контроль российских войск. По его словам, населенный пункт, бывший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен и это ставит точку в контрнаступлении ВСУ.

Ночью 21 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки.

При этом Путин не исключил вероятность того, что ВСУ могут попытаться снова атаковать село. Но Шойгу назвал подобные попытки «дорогой в один конец».