Опубликовано видео с российским флагом в Крынках

Херсонский губернатор Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором российские военнослужащие развертывают флаг России в селе Крынки, откуда были выбиты бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах двое российских военнослужащих развертывают российский триколор и боевое знамя гвардейской 810-й бригады.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками села Крынки в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, взятие Крынок под контроль было непростым, так как приходилось отслеживать лодки с противником и не допускать наращивание им сил.

В свою очередь, президент России Владимир Путин допустил, что Украина может вновь атаковать село Крынки. В ответ Шойгу заверил главу государства, что для ВСУ это будет «дорога в один конец».

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.