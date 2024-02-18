В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

Минобороны: Сырский приказал оставить Авдеевку после бегства ВСУ

Украинские солдаты начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об отступлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.