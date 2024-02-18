Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:31, 18 февраля 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

Минобороны: Сырский приказал оставить Авдеевку после бегства ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские солдаты начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об отступлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Россиянам покажут юбилейный сезон музыкального шоу с Гориллой, Змеем Горынычем и Киркоровым

      Льдина с 14 рыбаками оторвалась в российском регионе

      Стало известно о взрыве в Полтавской области

      В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

      Суд в Турции изучит данные со смарт-часов убитой россиянки

      Путин отметил вклад «Газпрома» в технологический суверенитет России

      В Литве заявили о неэффективности санкций против России

      Стало известно о взрыве в Харьковской области

      Взятие российскими военными Авдеевки назвали ударом по имиджу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше