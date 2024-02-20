Путин призвал развивать успех Авдеевки

Президент России Путин: Авдеевка — успех, его надо развивать

Президент России Владимир Путин назвал переход под контроль российских войск Авдеевки успехом, а также призвал его развивать. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается в целом ситуации. Это, безусловно, успех. Я вас поздравляю. Его нужно развивать. Это очевидные вещи. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным личным составом, вооружениями, техникой и боеприпасами», — сказал он.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.